Гонсалу Рамуш повторил рекорд Килиана Мбаппе в «ПСЖ»

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш забил свой 16-й мяч, выйдя на замену в составе «Пари Сен-Жермен», сравнявшись с рекордным показателем Килиана Мбаппе по количеству голов, забитых запасными, в истории клуба во всех турнирах, сообщает OptaJean в социальной сети X.

Рамуш выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение форварда с парижанами рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.