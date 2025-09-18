Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гонсалу Рамуш повторил рекорд Килиана Мбаппе в «ПСЖ»

Гонсалу Рамуш повторил рекорд Килиана Мбаппе в «ПСЖ»
Комментарии

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш забил свой 16-й мяч, выйдя на замену в составе «Пари Сен-Жермен», сравнявшись с рекордным показателем Килиана Мбаппе по количеству голов, забитых запасными, в истории клуба во всех турнирах, сообщает OptaJean в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

Рамуш выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение форварда с парижанами рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.

Материалы по теме
У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!
Видео
У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android