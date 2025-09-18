Гонсалу Рамуш повторил рекорд Килиана Мбаппе в «ПСЖ»
Португальский нападающий Гонсалу Рамуш забил свой 16-й мяч, выйдя на замену в составе «Пари Сен-Жермен», сравнявшись с рекордным показателем Килиана Мбаппе по количеству голов, забитых запасными, в истории клуба во всех турнирах, сообщает OptaJean в социальной сети X.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Мендеш – 51' 4:0 Рамуш – 90+1'
Рамуш выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Контрактное соглашение форварда с парижанами рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола.
В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.
