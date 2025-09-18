Моуринью рассказал, как отреагировал на предложение «Бенфики» возглавить клуб

Известный португальский специалист Жозе Моуринью заявил о готовности возглавить «Бенфику».

«Бенфика» официально спросила меня, заинтересован ли я в этом, и я ответил, что нахожусь за границей и хотел бы поговорить с представителями «Бенфики» по возвращении. Когда мне предложили возглавить «Бенфику», я не раздумывал ни секунды — в том смысле, что мне это было интересно», — приводит слова Моуринью ESPN.

Ранее появилась информация, что «Бенфика» договаривается с Моуринью после отставки Бруну Лаже с поста главного тренера команды. Последним местом работы Жозе был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года.