Соболев вышел на чистое первое место по результативным действиям в истории Кубка России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился дублем в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда обыграла «Ахматом» (2:1).Таким образом, 28-летний форвард набрал 29-е и 30-е результативное действие в истории Кубке страны.

Всего на счету Соболева 21 гол и девять результативных передач. Данные показатели являются рекордным для Кубка России.

На втором месте по этому показателю располагается экс-игрок «Ротора» Олег Веретенников, у которого 28 (24 гола и четыре ассиста) результативных действий в истории этого соревнования. Столько же очков по «гол+пас» набрал нападающий «Динамо» Иван Сергеев (22 мяча и шесть голевых передач). Далее располагаются Алексей Медведев (22+5) и Фёдор Смолов (18+9).

