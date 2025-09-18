Скидки
Главная Футбол Новости

Соболев вышел на чистое первое место по результативным действиям в истории Кубка России

Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился дублем в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026, в котором санкт-петербургская команда обыграла «Ахматом» (2:1).Таким образом, 28-летний форвард набрал 29-е и 30-е результативное действие в истории Кубке страны.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

Всего на счету Соболева 21 гол и девять результативных передач. Данные показатели являются рекордным для Кубка России.

На втором месте по этому показателю располагается экс-игрок «Ротора» Олег Веретенников, у которого 28 (24 гола и четыре ассиста) результативных действий в истории этого соревнования. Столько же очков по «гол+пас» набрал нападающий «Динамо» Иван Сергеев (22 мяча и шесть голевых передач). Далее располагаются Алексей Медведев (22+5) и Фёдор Смолов (18+9).

Новости. Футбол
