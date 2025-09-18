Скидки
Слот отреагировал на скандальное поведение Симеоне в матче «Ливерпуль» — «Атлетико» в ЛЧ

Слот отреагировал на скандальное поведение Симеоне в матче «Ливерпуль» — «Атлетико» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о скандальном поведении тренера «Аnлетико» (3:2) Диего Симеоне в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. После матча Симеоне набросился на фанатов английского клуба, которые показывали ему неприличные жесты.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«Симеоне? Трудно ответить, потому что я не знаю, что произошло. Для меня это невозможно. Но если бы я отреагировал, я знаю, что испанские СМИ написали бы обо мне. Лучше говорить о матче: о больших камбэках, голах, о великолепной игре для болельщиков «Ливерпуля» и «Атлетико». Они провели отличный матч против «Вильярреала», сегодня тоже. Думаю, заголовки должны быть о футболе, а не об инциденте после 3:2», — приводит слова Слота Marca.

Арбитр встречи показал Симеоне красную карточку.

