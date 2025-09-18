Энцо Мареска назвал причины поражения «Челси» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска объяснил поражение «синих» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:3.
«После того как мы пропустили третий гол, ход матча изменился вновь. Этот гол завершил матч. Мы оставались в игре до самого конца. Наличие пенальти, отсутствие удаления соперника и автогол усложнили ситуацию. Из этой игры мы можем извлечь уроки. Прежде всего, нужно играть правильно все 95 минут, а не только в определённые моменты. Временами нашей игры было недостаточно», — приводит слова Марески издание BBC.
В следующем матче Лиги чемпионов 30 сентября команда Венсана Компани сыграет на выезде против греческого клуба «Пафос». В тот же день «Челси» под руководством Энцо Марески примет «Бенфику» на своем стадионе.
