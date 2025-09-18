Нойер достиг отметки в 100 побед в ЛЧ. Ранее такое покорялось лишь троим игрокам в истории
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер принял участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:1), тем самым достигнув отметки в 100 побед в главном еврокубковом турнире.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20' 2:0 Кейн – 27' 2:1 Палмер – 29' 3:1 Кейн – 63'
Как сообщает Sky Sports, 39-летний немец стал четвертым футболистом, который добился данных показателей в этом соревновании. Наибольшее число побед в Лиге чемпионов у Криштиану Роналду (115), Томаса Мюллера (110) и Икера Касильяса (101).
Всего за карьеру Нойер провёл 151 матч в Лиге чемпионов, пропустив 139 мячей и в 62 встречах сыграв «на ноль». Контракт Мануэля с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года.
