Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер достиг отметки в 100 побед в ЛЧ. Ранее такое покорялось лишь троим игрокам в истории

Нойер достиг отметки в 100 побед в ЛЧ. Ранее такое покорялось лишь троим игрокам в истории
Комментарии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер принял участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:1), тем самым достигнув отметки в 100 побед в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

Как сообщает Sky Sports, 39-летний немец стал четвертым футболистом, который добился данных показателей в этом соревновании. Наибольшее число побед в Лиге чемпионов у Криштиану Роналду (115), Томаса Мюллера (110) и Икера Касильяса (101).

Всего за карьеру Нойер провёл 151 матч в Лиге чемпионов, пропустив 139 мячей и в 62 встречах сыграв «на ноль». Контракт Мануэля с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Видео
Дубль Кейна — в видеообзоре уверенной победы «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android