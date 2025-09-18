Тренер «ПСЖ» высказался о нереализованном пенальти Баркола в матче с «Аталантой» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему нападающий Брэдли Баркола исполнял пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0). Баркола не реализовал 11-метровый удар на 44-й минуте.

«Это я назначаю исполнителей. У нас есть несколько игроков, способных брать на себя эту задачу, но мы решили, что сегодня это может сделать Брэдли, так как он ещё не забивал таким образом. Обычно пенальти бьют Дембеле, Витинья, Рамос или Нуно Мендеш», — приводит слова Энрике Lequipe.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.