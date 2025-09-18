Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» высказался о нереализованном пенальти Баркола в матче с «Аталантой» в ЛЧ

Тренер «ПСЖ» высказался о нереализованном пенальти Баркола в матче с «Аталантой» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему нападающий Брэдли Баркола исполнял пенальти в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:0). Баркола не реализовал 11-метровый удар на 44-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3'     2:0 Кварацхелия – 39'     3:0 Мендеш – 51'     4:0 Рамуш – 90+1'    

«Это я назначаю исполнителей. У нас есть несколько игроков, способных брать на себя эту задачу, но мы решили, что сегодня это может сделать Брэдли, так как он ещё не забивал таким образом. Обычно пенальти бьют Дембеле, Витинья, Рамос или Нуно Мендеш», — приводит слова Энрике Lequipe.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.

Материалы по теме
У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!
Видео
У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android