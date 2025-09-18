Скидки
Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 2:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

«Начало матча для нашей команды было не самым удачным, и первый гол нас сильно подшатнул. Второй гол был разыгран просто великолепно. После этого мы начали выравнивать игру. Мы завершили первый тайм с голом Маркоса Льоренте, что вселило надежду на возможный камбэк. Во втором тайме мы добавили в игре и держали ситуацию под контролем. Счёт стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил неприятный осадок от поражения. Наш боевой дух был на нужном уровне. Многие молодые игроки только начинают свой путь. Мы приехали на великолепный стадион и играли против сильной атакующей команды. Сначала ничего хорошего не предвиделось, но если нам суждено потерпеть поражение, пусть будет так», — приводит слова Симеоне издание Marca.

В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Галатасараем», а «Атлетико» проведёт матч с «Айнтрахтом». Обе встречи состоятся 30 сентября.

