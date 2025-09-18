Скидки
«Челси» — обладатель КЧМ». Тренер «Баварии» Компани — об уверенной победе в очном матче ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Встреча завершилась уверенной домашней победой со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

«Матч получился весьма интенсивным. Ребята сыграли с удовольствием и в итоге заслужили победу. В ходе сезона мы уже встречались с серьёзными соперниками — «Тоттенхэмом» на предсезонке, «Штутгартом», «Лейпцигом». Но понятно, что «Челси» — обладатель клубного чемпионата мира. Мы действовали внимательно, придерживались своей игры и не теряли концентрацию. Важно было играть агрессивно, не оставляя много свободных зон и не проигрывая единоборств. С этой задачей справились», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Венсана Компани проведут выездной матч с греческим «Пафосом», а «Челси» под руководством Энцо Марески примет на своём поле «Бенфику». Обе встречи пройдут 30 сентября.

Нойер достиг отметки в 100 побед в ЛЧ. Ранее такое покорялось лишь троим игрокам в истории

Лучший бомбардир в мировом футболе:

