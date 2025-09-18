«Вас ждут сюрпризы». Талалаев – о предстоящем матче «Балтики» с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч состоится 18 сентября на стадионе «ВЭБ Арене» в Москве.

«Для меня это шанс использовать другую тактическую схему, шанс дать игровую практику футболистам, которые заслуживают это. У нас есть люди, которые три месяца работают, а получили по 10,15, 30 минут игровой практики. У нас и вторая команда неплохо работает. В этой игре вас ждут сюрпризы, у нас есть калининградцы, которые заставляют своей игрой смотреть за ними и дать им возможность шагнуть в большой футбол», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. «Балтика», в свою очередь, находится на последнем месте, не набрав ни одного очка за три игры.