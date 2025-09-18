Скидки
Главная Футбол Новости

Корнеев высказался об игре новичков «Спартака» Ву и Джику перед матчем с «Ростовом» в КР

Корнеев высказался об игре новичков «Спартака» Ву и Джику перед матчем с «Ростовом» в КР
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил игру московского «Спартака» и его новичков центральных защитников Кристофера Ву (Камерун) и Александера Джику (Гана) в преддверии домашнего матча с «Ростовом» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России 18 сентября.

«Игра у «Спартака» нестабильная. Они взяли неплохих двух защитников. Ву и Джику опытные, быстрые. Им ещё нужно наладить связи, но чувствуется, что они защитники. По первой игре оба оставили хорошее впечатление», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт на московской «Лукойл Арене» 18 сентября и начнётся в 20:45 мск.

24-летний защитник Кристофер Ву сыграл за «Спартак» один матч 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2), футболист вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве при счёте 2:1 в пользу бело-голубых. 31-летний Александер Джику провёл эту же выездную игру с «Динамо» полностью и отметился в протоколе жёлтой карточкой на 30-й минуте.

