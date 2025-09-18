Джикия — об игре за «Антальяспор»: в 31 год в первый раз решил попробовать себя за рубежом

31-летний российский центральный защитник Георгий Джикия высказался об игре за свой новый клуб — турецкий «Антальяспор».
— «Антальяспор» — это вызов?
— Для меня лично — да.
— Расшифруй.
— Мне 31 год, я в первый раз решил попробовать себя в зарубежном чемпионате — и всё получилось. Другая лига, другой народ, менталитет и язык. Поэтому всё в новинку. Принял это решение и поехал, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».
Георгий Джикия в июле 2025 года подписал контракт с турецким «Антальяспором» и в пяти матчах турецкой Суперлиги за новый клуб отметился одним забитым мячом. Ранее футболист выступал только за российские команды — нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».
Видео: Джикия: где Промес? Я лора не прошёл, плохо слышу