Аршавин лаконично ответил, как назначение Черчесова повлияло на «Ахмат»

Экс-капитан сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о том, как назначение Станислава Черчесова повлияло на грозненский «Ахмат».

«Появление Черчесова вдохновило «Ахмат», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды 6 августа. Контракт со специалистом рассчитан на три года. После четырёх туров Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» замыкает турнирную таблицу группы А с тремя очками. Возглавляет квартет «Зенит», набравший 12 очков из 12 возможных. В РПЛ грозненцы под руководством Черчесова идут на 10-м месте, имея в своём активе девять очков после восьми игр.

