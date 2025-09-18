«Его должны были удалить с поля». Мареска подверг критике судейство матча ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска остался недоволен судейством матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:3. Главный арбитр встречи — испанский судья — Хосе Санчес Мартинес.

«Ему [Жонатану Та] должны были показать красную карточку. Я всегда говорю: если игрок не пытается играть в мяч, а целенаправленно бьёт соперника, это повод для удаления. Почему судья не показал красную? По его словам, фол не выглядел достаточно жёстким и агрессивным. Судья считает, что для красной нужен видимый эффект — кровь или нечто подобное. Но при наличии такого умысла — для меня это однозначно красная», — приводит слова Марески издание BBC.

Напомним, на защитник «Баварии» Жонатан Та в центре поля сбил с ног форварда «синих» Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам мюнхенцев перед голом Коула Палмера. За данный эпизод немец получил жёлтую карточку. А после матча данное решение испанского арбитра было подвергнуто критике со стороны аргентинского наставника английского клуба.

