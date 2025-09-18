Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его должны были удалить с поля». Мареска подверг критике судейство матча ЛЧ с «Баварией»

«Его должны были удалить с поля». Мареска подверг критике судейство матча ЛЧ с «Баварией»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска остался недоволен судейством матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 1:3. Главный арбитр встречи — испанский судья — Хосе Санчес Мартинес.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

«Ему [Жонатану Та] должны были показать красную карточку. Я всегда говорю: если игрок не пытается играть в мяч, а целенаправленно бьёт соперника, это повод для удаления. Почему судья не показал красную? По его словам, фол не выглядел достаточно жёстким и агрессивным. Судья считает, что для красной нужен видимый эффект — кровь или нечто подобное. Но при наличии такого умысла — для меня это однозначно красная», — приводит слова Марески издание BBC.

Напомним, на защитник «Баварии» Жонатан Та в центре поля сбил с ног форварда «синих» Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам мюнхенцев перед голом Коула Палмера. За данный эпизод немец получил жёлтую карточку. А после матча данное решение испанского арбитра было подвергнуто критике со стороны аргентинского наставника английского клуба.

Материалы по теме
Энцо Мареска назвал причины поражения «Челси» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android