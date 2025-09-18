Ярослав Михайлов высказался о своём первом полноценном сезоне в составе «Зенита»

22-летний полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов ответил на вопрос о своём первом полноценном сезоне в составе сине-бело-голубых.

«Для меня это действительно первый полноценный сезон в главной команде. Сложно что-то сказать про свою игру — ​её должен оценивать не я, а тренерский штаб. Насколько он доволен, насколько я выполняю его требования. Что касается моих ощущений, я рад, что «Зенит» побеждает», — приводит слова Михайлова официальный сайт «Зенита».

Воспитанник клубной академии «Зенита» Ярослав Михайлов в текущем сезоне сыграл за петербуржцев в четырёх матчах Фонбет Кубка России, отметившись одним результативным пасом. Ранее футболист выступал за вторую команду «Зенита», а также на правах аренды или временного трансфера — за немецкий «Шальке», «Пари НН» и «Оренбург». За главную команду сине-бело-голубых до текущего сезона Михайлов сыграл один матч Мир РПЛ в июле 2022 года, в котором его игровое время составило одну минуту.

Видео: Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну