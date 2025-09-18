Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о разгромной победе в матче ЛЧ с «Аталантой»
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о разгромной победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с итальянской «Аталантой». Встреча завершилась со счётом 4:0.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Маркиньос – 3' 2:0 Кварацхелия – 39' 3:0 Мендеш – 51' 4:0 Рамуш – 90+1'
«Матч получился хорошим. Мы довольны. Было непросто, но у нас было несколько моментов и мы заслужили победу. Уровень наших игроков не стал неожиданностью. Нужно постоянно улучшать игру на всех этапах встречи. Думаю, мы порадовали болельщиков — это был удачный вечер», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.
В следующем матче «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.
