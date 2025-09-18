Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о разгромной победе в матче ЛЧ с «Аталантой»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о разгромной победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с итальянской «Аталантой». Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Матч получился хорошим. Мы довольны. Было непросто, но у нас было несколько моментов и мы заслужили победу. Уровень наших игроков не стал неожиданностью. Нужно постоянно улучшать игру на всех этапах встречи. Думаю, мы порадовали болельщиков — это был удачный вечер», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

В следующем матче «ПСЖ» встретится с «Барселоной», а «Аталанта» сыграет с «Брюгге». Матчи пройдут 1 октября и 30 сентября соответственно.

