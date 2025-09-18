В «Монако» раскрыли сроки восстановления Александра Головина после мышечной травмы

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился информацией о сроках восстановления атакующего полузащитника команды Александра Головина. Ранее стало известно, что повреждение россиянина стало более серьезным, чем ожидалось. Дополнительные обследования выявили значительную проблему с мышцей правого бедра.

«Головин? Его возвращение ожидается примерно через месяц», — приводит слова Хюттера портал One Football.

На прошлой неделе Головин не смог принять участие в матче 4-го тура Лиги 1 против «Осера» (2:1) из-за мышечного дискомфорта. В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл всего в трёх матчах на клубном уровне, а также вышел в стартовом составе матча сборной России с Катаром (4:1), где забил мяч.

