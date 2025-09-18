Скидки
Главная Футбол Новости

«Для меня загадка». Семак отреагировал на решение арбитра отменить гол Соболева «Ахмату»

«Для меня загадка». Семак отреагировал на решение арбитра отменить гол Соболева «Ахмату»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о решении главного арбитра встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России Рафаэля Шафеева отменить забитый мяч форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в ворота «Ахмата». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

«Я не понимаю этот гол (отмену забитого мяча. — Прим. «Чемпионата»), Михайлов, даже если был «вне игры», никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал. Для меня это загадка», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

На 24-й минуте встречи Соболев забил гол в ворота грозненцев. Однако после обращения к VAR главный арбитр Шафеев отменил это взятие ворот, зафиксировав положение «вне игры» у игрока «Зенита» Ярослава Михайлова в момент атаки.

