«Для меня загадка». Семак отреагировал на решение арбитра отменить гол Соболева «Ахмату»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о решении главного арбитра встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России Рафаэля Шафеева отменить забитый мяч форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в ворота «Ахмата». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1.
«Я не понимаю этот гол (отмену забитого мяча. — Прим. «Чемпионата»), Михайлов, даже если был «вне игры», никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал. Для меня это загадка», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
На 24-й минуте встречи Соболев забил гол в ворота грозненцев. Однако после обращения к VAR главный арбитр Шафеев отменил это взятие ворот, зафиксировав положение «вне игры» у игрока «Зенита» Ярослава Михайлова в момент атаки.
