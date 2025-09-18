Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Копенгаген — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Славия — Будё-Глимт — 2:2, видеообзор матча Лиги чемпионов, видео сейвов Никиты Хайкина, видео голов, 17 сентября 2025

Сейвы Хайкина — в видеообзоре дебютной игры Никиты в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 сентября на поле стадиона «Фортуна Арена» в чешской Праге завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Славией» и норвежским «Будё-Глимт». Встреча закончилась результативной ничьей со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мьоджи – 23'     2:0 Мьоджи – 74'     2:1 Басси – 78'     2:2 Брунстад – 90'    

Дубль в составе хозяев оформил сенегальский защитник Юссуфа Мьоджи. У гостей забивали норвежцы Даниэль Басси и Сондре Брунстад. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин совершил в этой встрече восемь сейвов. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов чешская команда сыграет в гостях с итальянским «Интером», «Будё-Глимт» встретится на своём поле с английским «Тоттенхэмом». Обе встречи пройдут 30 сентября.

Материалы по теме
Никита Хайкин предотвратил 1,7 гола в своём дебютном матче Лиги чемпионов — Opta

Зарубежные спортсмены с российским паспортом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android