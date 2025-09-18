Сейвы Хайкина — в видеообзоре дебютной игры Никиты в Лиге чемпионов

В ночь с 17 на 18 сентября на поле стадиона «Фортуна Арена» в чешской Праге завершился матч 1-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Славией» и норвежским «Будё-Глимт». Встреча закончилась результативной ничьей со счётом 2:2.

Дубль в составе хозяев оформил сенегальский защитник Юссуфа Мьоджи. У гостей забивали норвежцы Даниэль Басси и Сондре Брунстад. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин совершил в этой встрече восемь сейвов. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче Лиги чемпионов чешская команда сыграет в гостях с итальянским «Интером», «Будё-Глимт» встретится на своём поле с английским «Тоттенхэмом». Обе встречи пройдут 30 сентября.

