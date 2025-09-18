Александр Соболев ответил, правильно ли судья отменил его гол в ворота «Ахмата» в Кубке

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался поделился мыслями о решении главного арбитра встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России Рафаэля Шафеева отменить его забитый мяч в ворота «Ахмата». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1. Оба гола сине-бело-голубых забил Соболев.

— Гол отменили правильно?

— Не знаю. Но я во втором тайме мог забивать ещё. Я привык, что мои голы отменяют.

— Не обижаетесь?

— Нет. Уже нет, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

На 24-й минуте Соболев поразил ворота команды из Грозного, но после проверки по VAR главный судья Шафеев отменил гол, зафиксировав офсайд у игрока «Зенита» Ярослава Михайлова в момент атаки.

