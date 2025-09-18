Александр Соболев ответил, правильно ли судья отменил его гол в ворота «Ахмата» в Кубке
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался поделился мыслями о решении главного арбитра встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России Рафаэля Шафеева отменить его забитый мяч в ворота «Ахмата». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1. Оба гола сине-бело-голубых забил Соболев.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43' 2:0 Соболев – 59' 2:1 Гандри – 73'
— Гол отменили правильно?
— Не знаю. Но я во втором тайме мог забивать ещё. Я привык, что мои голы отменяют.
— Не обижаетесь?
— Нет. Уже нет, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
На 24-й минуте Соболев поразил ворота команды из Грозного, но после проверки по VAR главный судья Шафеев отменил гол, зафиксировав офсайд у игрока «Зенита» Ярослава Михайлова в момент атаки.
Материалы по теме
Какие карточки есть в футболе:
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
08:30
-
08:22
-
08:04
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:12
-
06:46
-
06:24
-
06:21
-
06:15
-
06:02
-
05:59
-
05:27
-
04:56
-
04:54
-
04:49
-
04:39
-
04:36
-
04:25
-
04:20
-
04:15
-
04:03
-
03:43
-
03:40
-
03:25
-
03:19
-
03:03
-
02:42
-
02:38
-
02:25
-
02:24
-
02:06
-
02:03
-
01:52