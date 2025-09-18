Скидки
Копенгаген — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Соболев ответил, правильно ли судья отменил его гол в ворота «Ахмата» в Кубке

Александр Соболев ответил, правильно ли судья отменил его гол в ворота «Ахмата» в Кубке
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался поделился мыслями о решении главного арбитра встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России Рафаэля Шафеева отменить его забитый мяч в ворота «Ахмата». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1. Оба гола сине-бело-голубых забил Соболев.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

— Гол отменили правильно?
— Не знаю. Но я во втором тайме мог забивать ещё. Я привык, что мои голы отменяют.

— Не обижаетесь?
— Нет. Уже нет, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

На 24-й минуте Соболев поразил ворота команды из Грозного, но после проверки по VAR главный судья Шафеев отменил гол, зафиксировав офсайд у игрока «Зенита» Ярослава Михайлова в момент атаки.

«Для меня загадка». Семак отреагировал на решение арбитра отменить гол Соболева «Ахмату»

