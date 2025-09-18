Тренер «Динамо» Карпин прокомментировал игру Тюкавина в матче Кубка России с «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями об игре вернувшегося в строй после тяжёлой травмы форварда бело-голубых Константина Тюкавина. 23-летний нападающий провёл на поле в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0) 60 минут, отличившись голом.

«Игра Тюкавина? Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провёл очень неплохо, а потом устал», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Тюкавин сыграл второй матч после возвращения от тяжелейшей травмы. У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, после которой он перенёс операцию на колене и пропустил полгода.

