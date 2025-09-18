Скидки
Копенгаген — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
19:45 Мск
18 сентября главные новости спорта, футбол, Лига чемпионов, Кубок России, хоккей, КХЛ, ЧМ-2025 по волейболу, фигурное катание

Яркий матч «Ливерпуля» и «Атлетико» в ЛЧ, «Динамо» разгромило «Сочи». Главное к утру
Аудио-версия:
«Ливерпуль» переиграл мадридский «Атлетико» в остросюжетном матче Лиги чемпионов, московское «Динамо» разгромом «Сочи» в Фонбет Кубке России оформило самую крупную победу под руководством Валерия Карпина, мужская сборная Сербии по волейболу победила Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико» на 90+2-й минуте, упустив отрыв в два мяча в ЛЧ.
  2. «Динамо» одержало самую крупную победу при Карпине, разгромив «Сочи» в матче Кубка России.
  3. Сборная Сербии обыграла Бразилию и вышла в плей-офф ЧМ-2025 по волейболу.
  4. Дубль Соболева помог «Зениту» переиграть «Ахмат» в матче Кубка России.
  5. «Сочи» — «Динамо»: Тюкавин забил первый гол после травмы колена в матче Кубка России.
  6. «ПСЖ» разгромил «Аталанту» в Лиге чемпионов с голом Хвичи Кварацхелии.
  7. Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Челси» в матче Лиги чемпионов.
  8. Соболев вышел на чистое первое место по результативным действиям в истории Кубка России.
  9. «Монако» не смог вылететь на матч ЛЧ с «Брюгге», футболисты покидали самолёт в трусах.
  10. Дубль Тюрама принёс «Интеру» победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов.
  11. Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 сентября, календарь, таблица.
  12. «Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд.
  13. Этери Тутберидзе вывела Аделию Петросян на тренировку перед ОИ-отбором в Пекине.
