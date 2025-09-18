Яркий матч «Ливерпуля» и «Атлетико» в ЛЧ, «Динамо» разгромило «Сочи». Главное к утру

«Ливерпуль» переиграл мадридский «Атлетико» в остросюжетном матче Лиги чемпионов, московское «Динамо» разгромом «Сочи» в Фонбет Кубке России оформило самую крупную победу под руководством Валерия Карпина, мужская сборная Сербии по волейболу победила Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».