Яркий матч «Ливерпуля» и «Атлетико» в ЛЧ, «Динамо» разгромило «Сочи». Главное к утру
«Ливерпуль» переиграл мадридский «Атлетико» в остросюжетном матче Лиги чемпионов, московское «Динамо» разгромом «Сочи» в Фонбет Кубке России оформило самую крупную победу под руководством Валерия Карпина, мужская сборная Сербии по волейболу победила Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико» на 90+2-й минуте, упустив отрыв в два мяча в ЛЧ.
- «Динамо» одержало самую крупную победу при Карпине, разгромив «Сочи» в матче Кубка России.
- Сборная Сербии обыграла Бразилию и вышла в плей-офф ЧМ-2025 по волейболу.
- Дубль Соболева помог «Зениту» переиграть «Ахмат» в матче Кубка России.
- «Сочи» — «Динамо»: Тюкавин забил первый гол после травмы колена в матче Кубка России.
- «ПСЖ» разгромил «Аталанту» в Лиге чемпионов с голом Хвичи Кварацхелии.
- Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Челси» в матче Лиги чемпионов.
- Соболев вышел на чистое первое место по результативным действиям в истории Кубка России.
- «Монако» не смог вылететь на матч ЛЧ с «Брюгге», футболисты покидали самолёт в трусах.
- Дубль Тюрама принёс «Интеру» победу над «Аяксом» в матче Лиги чемпионов.
- Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 сентября, календарь, таблица.
- «Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» и потерпел третье поражение подряд.
- Этери Тутберидзе вывела Аделию Петросян на тренировку перед ОИ-отбором в Пекине.
