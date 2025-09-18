Карпин высказался о серьёзности травмы Дениса Макарова после матча «Сочи» — «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал травму крайнего нападающего бело-голубых Дениса Макарова. Напомним, Денис вышел на замену в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0) на 60-й минуте и отыграл все оставшиеся минуты, однако в концовке встречи получил повреждение и покинул поля, хромая.

— Есть ли понимание насколько всё серьёзно с Макаровым?

— Пока нет. Ясно точно, что это не просто ушиб, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Макаров перебрался в «Динамо» из «Рубина» в 2021 году. Всего на его счету 22 гола и 14 результативных передач за клуб в 121 матче во всех турнирах. В текущем сезоне Макаров отметился тремя мячами и одним ассистом в 12 матчах за бело-голубых.

