Копенгаген — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин высказался о серьёзности травмы Дениса Макарова после матча «Сочи» — «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал травму крайнего нападающего бело-голубых Дениса Макарова. Напомним, Денис вышел на замену в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (4:0) на 60-й минуте и отыграл все оставшиеся минуты, однако в концовке встречи получил повреждение и покинул поля, хромая.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10'     0:2 Скопинцев – 22'     0:3 Маричаль – 36'     0:4 Тюкавин – 50'    

— Есть ли понимание насколько всё серьёзно с Макаровым?
— Пока нет. Ясно точно, что это не просто ушиб, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Макаров перебрался в «Динамо» из «Рубина» в 2021 году. Всего на его счету 22 гола и 14 результативных передач за клуб в 121 матче во всех турнирах. В текущем сезоне Макаров отметился тремя мячами и одним ассистом в 12 матчах за бело-голубых.

Тренер «Динамо» Карпин прокомментировал игру Тюкавина в матче Кубка России с «Сочи»

Самые опасные травмы в футболе:

