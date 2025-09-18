Стали известны детали вероятного контракта Жозе Моуринью с «Бенфикой»

Лиссабонская «Бенфика» завершает назначение известного португальского специалиста Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, устное соглашение рассчитано до июня 2027 года. Контракт готов к подписанию. Отмечается, что завершение сделки должно состояться в течение 24 часов.

Последним местом работы Жозе был турецкий «Фенербахче». Специалист покинул клуб в конце августа этого года. Ранее Моуринью работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома», «Порту».

«Бенфика» накануне проиграла «Карабаху» (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сразу после этой неудачи «орлы» уволили своего наставника Бруну Лаже.

