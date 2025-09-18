Хвича Кварацхелия высказался о перспективах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о перспективе парижан в Лиге чемпионов после разгромной победы на старте общего этапа соревнований с «Аталантой» (4:0).

«Перед нами стоят сложные игры, однако мы стали победителями прошлой Лиги чемпионов во многом благодаря способности добиваться побед в любых условиях. Для достижения успеха в турнире необходимо сражаться с сильнейшими, что мы хорошо понимаем. Мы постараемся показать максимальные результаты и выйти в следующий раунд», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

В следующем матче общего этапа главного еврокубкового турнира подопечные Луиса Энрике сыграют на выезде с «Барселоной», а «Аталанта» примет на своём поле «Брюгге». Обе встречи состоятся 30 сентября.

