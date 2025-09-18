Хвича Кварацхелия высказался о перспективах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о перспективе парижан в Лиге чемпионов после разгромной победы на старте общего этапа соревнований с «Аталантой» (4:0).
«Перед нами стоят сложные игры, однако мы стали победителями прошлой Лиги чемпионов во многом благодаря способности добиваться побед в любых условиях. Для достижения успеха в турнире необходимо сражаться с сильнейшими, что мы хорошо понимаем. Мы постараемся показать максимальные результаты и выйти в следующий раунд», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.
В следующем матче общего этапа главного еврокубкового турнира подопечные Луиса Энрике сыграют на выезде с «Барселоной», а «Аталанта» примет на своём поле «Брюгге». Обе встречи состоятся 30 сентября.
Зарубежные спортсмены с российским паспортом:
- 18 сентября 2025
-
10:00
-
09:50
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:11
-
09:10
-
08:35
-
08:30
-
08:22
-
08:04
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:12
-
06:46
-
06:24
-
06:21
-
06:15
-
06:02
-
05:59
-
05:27
-
04:56
-
04:54
-
04:49
-
04:39
-
04:36
-
04:25
-
04:20
-
04:15