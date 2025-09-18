Игорь Корнеев высказался о специфике формата Кубка России

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказал мнение об особенностях текущего формата Фонбет Кубка России.

«Формат Кубка так устроен, что можно несколько матчей считать проходными и позволить себе играть молодёжью. В последних играх будут добирать команды, которым это больше нужно», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем формате Кубка России клубы Мир РПЛ играют групповой этап, разбившись на четыре группы по четыре команды. Из каждого квартета по два лучших участника выходят в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), занявшие третьи места — в первый этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), где сыграют с представителями младших дивизионов.

