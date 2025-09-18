«Брюгге» — «Монако»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.