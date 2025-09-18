Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, состоятся шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 18 сентября (время московское):

19:45. «Брюгге» – «Монако»;

19:45. «Копенгаген» – «Байер»;

22:00. «Спортинг» – «Кайрат»;

22:00. «Айнтрахт» – «Галатасарай»;

22:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Барселона»;

22:00. «Манчестер Сити» – «Наполи».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.