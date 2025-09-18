Джикия объяснил, почему смог с первого матча закрепиться в основной обойме «Антальяспора»

31-летний российский центральный защитник Георгий Джикия рассказал, как смог с первой же игры закрепиться в основной обойме игроков своего нового клуба — турецкого «Антальяспора».

«Джикия так хорош? Не то что Джикия так хорош, некорректно так говорить. Ситуация была такой. На первый тур в стартовом составе я не вышел, но на 38-й минуте наш левый центральный защитник (Бахадыр Озтюрк. — Прим. «Чемпионата»), к сожалению, получил травму. И мне нужно было сразу выходить и доказывать. Матч мы выиграли, а на следующую игру я уже наигрывался в старте. Но была травма у Бахадыра, никто не знал, какой состав был бы, играл бы он или я. Но произошло такое стечение обстоятельств, что сегодня играю», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия в июле 2025 года подписал контракт с турецким «Антальяспором» и принял участие во всех пяти матчах турецкой Суперлиги за новый клуб, отметившись одним забитым мячом. В первой игре Джикия вышел на замену на 38-й минуте, остальные начинал в стартовом составе.

