Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия объяснил, почему смог с первого матча закрепиться в основной обойме «Антальяспора»

Джикия объяснил, почему смог с первого матча закрепиться в основной обойме «Антальяспора»
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний российский центральный защитник Георгий Джикия рассказал, как смог с первой же игры закрепиться в основной обойме игроков своего нового клуба — турецкого «Антальяспора».

«Джикия так хорош? Не то что Джикия так хорош, некорректно так говорить. Ситуация была такой. На первый тур в стартовом составе я не вышел, но на 38-й минуте наш левый центральный защитник (Бахадыр Озтюрк. — Прим. «Чемпионата»), к сожалению, получил травму. И мне нужно было сразу выходить и доказывать. Матч мы выиграли, а на следующую игру я уже наигрывался в старте. Но была травма у Бахадыра, никто не знал, какой состав был бы, играл бы он или я. Но произошло такое стечение обстоятельств, что сегодня играю», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия в июле 2025 года подписал контракт с турецким «Антальяспором» и принял участие во всех пяти матчах турецкой Суперлиги за новый клуб, отметившись одним забитым мячом. В первой игре Джикия вышел на замену на 38-й минуте, остальные начинал в стартовом составе.

Видео: Георгий Джикия приехал на матч «Спартака» с «Динамо»

Материалы по теме
Джикия — об игре за «Антальяспор»: в 31 год в первый раз решил попробовать себя за рубежом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android