Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
ЦСКА — Балтика: онлайн-трансляция матча Кубка России 2025-2026 начнется в 18:30

ЦСКА — «Балтика»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30
Сегодня, 18 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за три встречи. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится московский «Локомотив» (9).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
