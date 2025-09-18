ЦСКА — «Балтика»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30

Сегодня, 18 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы D. Команда не набрала ни одного очка за три встречи. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится московский «Локомотив» (9).