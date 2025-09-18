Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 18 сентября
Сегодня, 18 сентября, завершается 4-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Кубка России 18 сентября (время — московское):
- 18:30. ЦСКА — «Балтика»;
- 20:45. «Спартак» — «Ростов»;
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.
