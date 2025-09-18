Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, завершается 4-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 18 сентября (время — московское):

18:30. ЦСКА — «Балтика»;

20:45. «Спартак» — «Ростов»;

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.