Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Спортинг» — «Кайрат»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Спортинг» — «Кайрат»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и алматинский «Кайрат». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дамиан Сильвестшак из Польши. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
