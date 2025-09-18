«Спортинг» — «Кайрат»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и алматинский «Кайрат». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дамиан Сильвестшак из Польши. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.