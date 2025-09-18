«Брюгге» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45

Скидки
Спартак-Москва — Ростов. Прямая трансляция
20:45 Мск
Брюгге — Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2025-2026 начнется в 19:45

Сегодня, 18 сентября, состоится матч общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся бельгийский «Брюгге» и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
