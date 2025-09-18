Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ростов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн

«Спартак» — «Ростов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, московский «Спартак» набрал 7 очков за 3 матчах Пути РПЛ Кубка России. Команда Деяна Станковича идёт на втором месте в группе C. У «Ростов» ноль очков и последнее место в квартете.

Календарь Кубка России
Таблица Кубка России
Материалы по теме
«Спартак» — «Ростов». На этот раз без истерик
«Спартак» — «Ростов». На этот раз без истерик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android