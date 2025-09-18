Джикия: «Краснодар» в прошлом сезоне удивил. Многие говорили, что они не дотянут

31-летний российский центральный защитник турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия высказался о чемпионе России сезона-2024/2025 «Краснодаре», который смог прервать многолетнюю гегемонию «Зенита» из шести чемпионств подряд.

— «Краснодар» тебя удивляет?

— В прошлом году удивил, честно. Многие говорили, что они не дотянут, но смогли — молодцы. После чемпионата общался с Федей Смоловым, поздравлял его. И Сергей Николаевич Галицкий тоже заслужил, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

В итоговой турнирной таблице Мир РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар» набрал 67 очков в 30 матчах, опередив «Зенит» на одно очко. Это чемпионство стало первым в клубной истории чёрно-зелёных.

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»