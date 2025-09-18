Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Краснодар» не может покинуть Самару из-за закрытия аэропорта

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» не могут вылететь из Самары из‑за закрытия аэропорта Курумоч, сообщает «Матч ТВ». Накануне, 17 сентября, чёрно-зелёные провели матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 14'     0:2 Аугусто – 62'     1:2 Божин – 83'    

Команда Мурада Мусаева набрала девять очков и вышла на первое место в группе В Кубка России. В следующем матче Кубка России 30 сентября «Краснодар» примет московское «Динамо».

Отметим, что ранее в сентябре стало известно об открытии аэропорта в Краснодаре, который был закрыт чуть больше трёх лет.

