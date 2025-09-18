Бубнов оценил игру новых защитников «Спартака» в дерби с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новых защитниках московского «Спартака» Александере Джику и Кристофере Ву. Оба дебютировали за красно-белых в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Если бы Бабич не приболел там, не захворал, то вот эта троица: Бабич, вот эти два центральных защитника — это вообще стена бы была. Они бы здорово сыграли. Эти два центральных защитника, они здорово сыграли сейчас, и они наверняка в следующей игре будут играть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за восемь матчей.