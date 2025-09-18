Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Куда он побежал?» Бубнов — об ошибке Лунёва при первом голе «Спартака» в ворота «Динамо»

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ошибся при первом пропущенном голе в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Я должен сказать, чтобы все успокоились, Зайнутдинов вообще ни при чём, это ошибка Лунёва. Лунёв накосячил в очередной раз. Куда он побежал? Он [Зайнутдинов] борется с защитником, мяч чёрти где. Куда ты бежишь? Как он тебе будет назад отдавать?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за восемь матчей. «Динамо» располагается на девятой строчке, заработав девять очков.

