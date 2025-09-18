«Куда он побежал?» Бубнов — об ошибке Лунёва при первом голе «Спартака» в ворота «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ошибся при первом пропущенном голе в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:2).

«Я должен сказать, чтобы все успокоились, Зайнутдинов вообще ни при чём, это ошибка Лунёва. Лунёв накосячил в очередной раз. Куда он побежал? Он [Зайнутдинов] борется с защитником, мяч чёрти где. Куда ты бежишь? Как он тебе будет назад отдавать?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за восемь матчей. «Динамо» располагается на девятой строчке, заработав девять очков.