«Куда он побежал?» Бубнов — об ошибке Лунёва при первом голе «Спартака» в ворота «Динамо»
Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ошибся при первом пропущенном голе в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Я должен сказать, чтобы все успокоились, Зайнутдинов вообще ни при чём, это ошибка Лунёва. Лунёв накосячил в очередной раз. Куда он побежал? Он [Зайнутдинов] борется с защитником, мяч чёрти где. Куда ты бежишь? Как он тебе будет назад отдавать?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за восемь матчей. «Динамо» располагается на девятой строчке, заработав девять очков.
