«Манчестер Сити» — «Наполи»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша французская команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.