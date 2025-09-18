Дуглас Аугусто поделился эмоциями от первого гола за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о первом голе за клуб, забитом в матче Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

«Чувствую много эмоций. Это мой первый гол в футболке «Краснодара», и он очень важен для меня. Благодарю всех партнёров. Адаптация в команде очень хорошо проходит. Как результат — первый гол.

Конечно, я счастлив, но самое главное — что наша команда сильна. Поэтому не важно — начинаешь ли матч со скамейки или выходишь в стартовом составе, нужно всегда быть готовым помочь команде. Очень этому рад. Думаю, что проделываю много работы. Гол уже был близок: в последних играх были возможности забить, но мяч пролетал рядом с воротами. Сейчас удалось отличиться, и это важный для меня гол, чтобы почувствовать уверенность и продолжать в том же духе. Надеюсь, что в будущем голов будет ещё много. Этот забитый мяч я посвящаю своим дочкам, жене и всей семье», — сказал Аугусто в интервью клубной пресс-службе.