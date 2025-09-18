Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Дуглас Аугусто поделился эмоциями от первого гола за «Краснодар»

Аудио-версия:
Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о первом голе за клуб, забитом в матче Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 14'     0:2 Аугусто – 62'     1:2 Божин – 83'    

«Чувствую много эмоций. Это мой первый гол в футболке «Краснодара», и он очень важен для меня. Благодарю всех партнёров. Адаптация в команде очень хорошо проходит. Как результат — первый гол.

Конечно, я счастлив, но самое главное — что наша команда сильна. Поэтому не важно — начинаешь ли матч со скамейки или выходишь в стартовом составе, нужно всегда быть готовым помочь команде. Очень этому рад. Думаю, что проделываю много работы. Гол уже был близок: в последних играх были возможности забить, но мяч пролетал рядом с воротами. Сейчас удалось отличиться, и это важный для меня гол, чтобы почувствовать уверенность и продолжать в том же духе. Надеюсь, что в будущем голов будет ещё много. Этот забитый мяч я посвящаю своим дочкам, жене и всей семье», — сказал Аугусто в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» устроил себе приключения в Кубке! Вели 2:0 и рано расслабились. Видео
«Краснодар» устроил себе приключения в Кубке! Вели 2:0 и рано расслабились. Видео
