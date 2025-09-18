Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов оценил игру Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче со «Спартаком»

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре Бактиёра Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче московского «Динамо» со столичным «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Вот я смотрел, что он делал. Он сыграл хорошо. Он сыграл хорошо, и если бы не вот эта ерунда… Карпин говорит, что это приоритетная позиция, то есть на позиции центрального защитника, и те, которые у него есть защитники, он сильнее их на этой позиции. Сильнее Маричаля? Да. Сильнее Фернандеса? Да. Сильнее Осипенко? Осипенко вообще плохо сыграл. Они второй гол «привезли». Осипенко «привёз» и там, по-моему, Касерес», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

