Бубнов оценил игру Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче со «Спартаком»
Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре Бактиёра Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче московского «Динамо» со столичным «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Вот я смотрел, что он делал. Он сыграл хорошо. Он сыграл хорошо, и если бы не вот эта ерунда… Карпин говорит, что это приоритетная позиция, то есть на позиции центрального защитника, и те, которые у него есть защитники, он сильнее их на этой позиции. Сильнее Маричаля? Да. Сильнее Фернандеса? Да. Сильнее Осипенко? Осипенко вообще плохо сыграл. Они второй гол «привезли». Осипенко «привёз» и там, по-моему, Касерес», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Комментарии
