Бубнов оценил игру Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре Бактиёра Зайнутдинова на позиции центрального защитника в матче московского «Динамо» со столичным «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Вот я смотрел, что он делал. Он сыграл хорошо. Он сыграл хорошо, и если бы не вот эта ерунда… Карпин говорит, что это приоритетная позиция, то есть на позиции центрального защитника, и те, которые у него есть защитники, он сильнее их на этой позиции. Сильнее Маричаля? Да. Сильнее Фернандеса? Да. Сильнее Осипенко? Осипенко вообще плохо сыграл. Они второй гол «привезли». Осипенко «привёз» и там, по-моему, Касерес», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».