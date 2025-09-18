Трент Александер-Арнольд сделал заявление по поводу своей травмы
Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд сделал заявление по поводу полученной травмы. Футболист повредил мышцы задней поверхности бедра в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем» (2:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22' 1:1 Мбаппе – 29' 2:1 Мбаппе – 81'
Удаления: Карвахаль – 72' / нет
«Вернусь как можно скорее и сильнее, чем прежде. Скоро увидимся, мадридисты», — написал английский футболист в социальных сетях.
Трент Александер-Арнольд был заменён в матче с «Марселем» на пятой минуте. Ему на замену вышел защитник Даниэль Карвахаль. В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе (оба мяча — с пенальти). Англичанин присоединился к «сливочным» этим летом из «Ливерпуля».
