Главная Футбол Новости

Трент Александер-Арнольд сделал заявление по поводу своей травмы

Трент Александер-Арнольд сделал заявление по поводу своей травмы
Комментарии

Правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд сделал заявление по поводу полученной травмы. Футболист повредил мышцы задней поверхности бедра в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Веа – 22'     1:1 Мбаппе – 29'     2:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: Карвахаль – 72' / нет

«Вернусь как можно скорее и сильнее, чем прежде. Скоро увидимся, мадридисты», — написал английский футболист в социальных сетях.

Трент Александер-Арнольд был заменён в матче с «Марселем» на пятой минуте. Ему на замену вышел защитник Даниэль Карвахаль. В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе (оба мяча — с пенальти). Англичанин присоединился к «сливочным» этим летом из «Ливерпуля».

