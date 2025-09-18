Бубнов ответил, чьё положение более шаткое — Станковича или Карпина

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о положении тренеров Деяна Станковича и Валерия Карпина, возглавляющих московские «Спартак» и «Динамо» соответственно.

— Чьё положение более шаткое — Станковича или Карпина?

—Я бы Карпина убрал.

— У вас личные отношения.

— Нет, нет, нет. Какое личное? У меня с ним давно никаких отношений нет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков за восемь матчей. «Динамо» располагается на девятой строчке, заработав девять очков. На первом месте находится «Краснодар» (19).