Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коул Палмер — о поражении от «Баварии»: «Челси» заслуживал большего

Коул Палмер — о поражении от «Баварии»: «Челси» заслуживал большего
Комментарии

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер намекнул, что «синие» не заслуживали поражения в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Игра прошла накануне, 17 сентября, на стадионе «Альянц Арена» и завершилась победой немецкой команды со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

«Да, итог матча разочаровывает. Мы заслуживали большего, хорошо начали, у нас были отличные шансы, но, когда допускаешь ошибку на таком уровне, тебе будет сложно. Нам не хватило концентрации. Свои моменты мы не использовали так, как это нужно было сделать», — приводит слова Палмера Absolute Chelsea в социальной сети X.

Материалы по теме
Кейн снова закошмарил «Челси» — теперь за «Баварию»! Его статистика поражает. Видео
Кейн снова закошмарил «Челси» — теперь за «Баварию»! Его статистика поражает. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android