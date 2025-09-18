Коул Палмер — о поражении от «Баварии»: «Челси» заслуживал большего

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер намекнул, что «синие» не заслуживали поражения в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Игра прошла накануне, 17 сентября, на стадионе «Альянц Арена» и завершилась победой немецкой команды со счётом 3:1.

«Да, итог матча разочаровывает. Мы заслуживали большего, хорошо начали, у нас были отличные шансы, но, когда допускаешь ошибку на таком уровне, тебе будет сложно. Нам не хватило концентрации. Свои моменты мы не использовали так, как это нужно было сделать», — приводит слова Палмера Absolute Chelsea в социальной сети X.