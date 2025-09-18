Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сегодня у «Зенита» такой максимум». Бубнов — о матче с «Балтикой»

«Сегодня у «Зенита» такой максимум». Бубнов — о матче с «Балтикой»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Несмотря на то что они сейчас в плохом состоянии, там много людей не в оптимальном состоянии, с «Балтикой» они 100% должны были проиграть. Им, можно сказать, повезло.

Но они очень серьёзно к «Балтике» готовились, очень хорошо настроились и приняли вот этот бой. Они знали, что если они не будут биться, не будут играть на максимуме своём, то они могут проиграть. На сегодняшний день у них ресурс другой и максимум другой. Но сегодня такой максимум, вот на котором они играли с «Балтикой», и должны были проиграть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
У «Зенита» худший старт сезона за 17 лет
Истории
У «Зенита» худший старт сезона за 17 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android