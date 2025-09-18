«Сегодня у «Зенита» такой максимум». Бубнов — о матче с «Балтикой»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0).

«Несмотря на то что они сейчас в плохом состоянии, там много людей не в оптимальном состоянии, с «Балтикой» они 100% должны были проиграть. Им, можно сказать, повезло.

Но они очень серьёзно к «Балтике» готовились, очень хорошо настроились и приняли вот этот бой. Они знали, что если они не будут биться, не будут играть на максимуме своём, то они могут проиграть. На сегодняшний день у них ресурс другой и максимум другой. Но сегодня такой максимум, вот на котором они играли с «Балтикой», и должны были проиграть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».