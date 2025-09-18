Скидки
22:00 Мск
Футбол Новости

Мохамед Салах установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Мохамед Салах установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил уникальное достижение в Лиге чемпионов, став первым игроком в истории, которому удалось забить гол и сделать результативную передачу за английскую команду в течение первых шести минут матча престижнейшего еврокубкового турнира. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Робертсон – 4'     2:0 Салах – 6'     2:1 М. Льоренте – 45+3'     2:2 М. Льоренте – 81'     3:2 ван Дейк – 90+2'    

Накануне, 17 сентября, «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» Мадрид в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ. «Красные» вели в счёте 2:0 как раз к шестой минуте. Салах сначала ассистировал Эндрю Робертсону, а следом забил сам.

Прошедшая на стадионе «Энфилд» встреча завершилась победой команды Арне Слота со счётом 3:2.

