Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил уникальное достижение в Лиге чемпионов, став первым игроком в истории, которому удалось забить гол и сделать результативную передачу за английскую команду в течение первых шести минут матча престижнейшего еврокубкового турнира. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети X.

Накануне, 17 сентября, «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» Мадрид в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ. «Красные» вели в счёте 2:0 как раз к шестой минуте. Салах сначала ассистировал Эндрю Робертсону, а следом забил сам.

Прошедшая на стадионе «Энфилд» встреча завершилась победой команды Арне Слота со счётом 3:2.