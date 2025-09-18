Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобель Арустамян: мой прогноз, что следующая работа Семака — это сборная России

Нобель Арустамян: мой прогноз, что следующая работа Семака — это сборная России
Комментарии

Российский журналист Нобель Арустамян предположил, что следующим местом работы тренера Сергея Семака станет сборная России. В настоящее время Семак возглавляет санкт-петербургский «Зенит».

«Я думаю, вот мой прогноз, что следующая работа Семака — это сборная России. Когда это будет? Без понятия. Но это будет», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

49-летний Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла чемпионат страны, дважды стала обладателем Кубка России и пять раз — Суперкубка России. Сборную России возглавляет Валерий Карпин.

Материалы по теме
Фото
Болельщики «Зенита» вывесили баннер, оскорбляющий Дегтярёва, после его слов о Семаке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android