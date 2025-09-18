Нобель Арустамян: мой прогноз, что следующая работа Семака — это сборная России

Российский журналист Нобель Арустамян предположил, что следующим местом работы тренера Сергея Семака станет сборная России. В настоящее время Семак возглавляет санкт-петербургский «Зенит».

«Я думаю, вот мой прогноз, что следующая работа Семака — это сборная России. Когда это будет? Без понятия. Но это будет», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

49-летний Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла чемпионат страны, дважды стала обладателем Кубка России и пять раз — Суперкубка России. Сборную России возглавляет Валерий Карпин.