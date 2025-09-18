Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Футбол Новости

Защитник «Баварии» Та ответил на заявления, что у мюнхенцев нет шансов в Лиге чемпионов
Комментарии

Футболист «Баварии» Жонатан Та ответил на заявления, что у мюнхенцев нет шансов в Лиге чемпионов и что уровень Бундеслиги может помешать команде Венсана Компани проявить себя должным образом на европейской арене. Накануне, 17 сентября, «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Чалоба – 20'     2:0 Кейн – 27'     2:1 Палмер – 29'     3:1 Кейн – 63'    

«Многое говорили по этому поводу. Из того, что слышал лично я, кое-что было крайне неуважительным. Мы же говорим на поле, сегодня это доказали. Это наше заявление по теме, и нам следует продолжать в том же духе.

«Бавария» никогда не была и не будет аутсайдером. Но нам не нужно повторять это, главное — работа на футбольном поле», — приводит слова Та Bayern & Germany в социальной сети X.

