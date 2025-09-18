Скидки
Манчестер Сити — Наполи. Прямая трансляция
Футбол Новости

Нобель Арустамян: Талалаев — тренер итальянского стиля

Российский журналист Нобель Арустамян высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Я считаю, что он тренер итальянского стиля, для которого самое главное — результат», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

52-летний Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года. Под его руководством команда поднялась в Мир Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги.

«Балтика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 16 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 19 очков за аналогичное количество игр.

