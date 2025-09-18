Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Пафос»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Пафос»
Комментарии

Вчера, 17 сентября, состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос». Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью — 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
Удаления: нет / Бруно – 26'

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Пафос»:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «ПСЖ».

Комментарии
